ScienceDaily'de yer alan araştırmaya göre, uzmanlar Appalachian Havzası'nda yaklaşık 380 milyon yıl önce oluşmuş 15 farklı şeyl örneğini inceledi. Analizler sonucunda, daha önce değersiz bir mineral olarak kabul edilen piritin içerisinde, batarya üretimi için kritik öneme sahip lityum metali bulunduğu saptandı.

LİTYUM VE PİRİT ARASINDAKİ BAĞ İLK KEZ BELGELENDİ

Projede görev alan tortul jeokimyacı Sheila Bhattacharya, pirit kristallerinin içinde daha önce hiç görülmemiş seviyede lityum konsantrasyonu tespit ettiklerini bildirdi. Bhattacharya, lityum ve kükürtçe zengin mineraller arasındaki bu ilişkinin bilim literatüründe bir ilk olduğunu ifade etti. Bu bulgu, lityumun doğada bulunma şekillerine dair mevcut teorileri güncelledi.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM İÇİN YENİ MODEL

Araştırmacılar, bu keşfin geleneksel madencilik yöntemlerine göre çok daha çevre dostu bir çıkarma modeline imkan tanıyacağını açıkladı. Endüstriyel atıklar ve eski şist kayalarının hammadde olarak kullanılması sayesinde, yeni taş ocakları açılmasına gerek kalmadan lityum tedariki sağlanabileceği belirtildi. Bu yöntemin, ekosisteme verilen zararı minimize edeceği vurgulandı.

ARTAN TALEBE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sistemlerine olan geçiş, küresel lityum talebini rekor seviyelere ulaştırdı. Araştırma ekibi, pirit mineralinden lityum elde edilmesinin, daha ucuz ve temiz bir üretim yolu açacağını bildirdi. Çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu ancak sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından stratejik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.