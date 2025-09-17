Ancak bu vaka, virüs temizlendikten sonra belirtilerin sürdüğü “uzun COVID”den farklı. Araştırmaya göre, bu hastada aktif SARS-CoV-2 virüsünün kesintisiz şekilde iki yıldan uzun süre devam ettiği de belirtildi. Yani vücutta kalmaya ve çoğalmaya devam etti.

Boston Üniversitesi’nden Joseline Velasquez-Reyes ve ekibi, hastadan Mart 2021 – Temmuz 2022 arasında alınan örneklerde virüsün genetik analizini yaptı. Sonuçlar, virüsün hasta vücudunda topluluk düzeyine benzer oranda mutasyon geçirdiğini gösterdi. Hatta bu mutasyonlardan bazıları, Omicron varyantında görülen genetik değişimlerle aynı noktalara denk geldi.

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN DA TEHLİKELİ

Harvard Üniversitesi epidemiyoloğu William Hanage, bu tarz uzun süreli enfeksiyonların sadece birey için değil, toplum sağlığı açısından da tehlike oluşturduğunu söyledi. Hanage, “Virüs bu süreçte hücreleri daha etkili enfekte etmenin yollarını keşfediyor” diyen Hanage, bu tarz vakaların daha bulaşıcı varyantların kaynağı olabileceği konusunda uyardı.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan çalışmada, hastanın ileri evre HIV-1 taşıdığı, bağışıklık sistemi yardımcısı T-hücre sayısının sadece 35 hücre/mikrolitre olduğu belirtildi. Normal aralık ise 500–1500 hücre/mikrolitre arasında. Bu bağışıklık eksikliği, virüsün vücutta bu kadar uzun süre kalabilmesini açıklıyor.

SÜREKLİ BAŞ AĞRISI YAŞADI

2020 Mayıs ortasında virüsü kaptığını düşünen 41 yaşındaki adam, uzun süre tedaviye ulaşamadı. Sürekli baş ağrısı, vücut ağrısı, halsizlik ve solunum sorunları yaşadı.

Araştırmacılar, virüsün bir bireye adapte olurken bulaşıcılığını kaybetmiş olabileceğini belirtiyor. Ancak tüm uzun süreli enfeksiyonların böyle “şanslı” olmayabileceği ve yakından izlenmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Bilim insanları, bu tarz uzun süreli enfeksiyonların yaygınlaşmasının yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirterek, aşılamaya devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanımının sürdürülmesi ve herkese eşit sağlık hizmeti erişimi sağlanması çağrısında bulunuyor.