Japon ekibi Gamba Osaka, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr’ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ronaldolu Al Nassr'a karşı Gamba Osaka'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Türk oyuncu Deniz Hümmet kaydetti.

ŞAMPİYON GAMBA OSAKA

Gamba Osaka böylece Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oldu. Deniz Hümmet, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Merih Demiral'ın ardından şampiyonluğa ulaşan bir başka Türk oyuncu oldu.

RONALDO YİNE KUPA KAZANAMADI

Avrupa futbolunda sayısız başarı ve kupa kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, 2023 yılından bu yana formasını giydiği Suudi ekibinde yine kupa kazanamadı.