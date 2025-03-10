Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'ya hayranlığı ve benzerliğiyle bilinen "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, hayranı olduğu oyuncuyu izlemek için Suudi Arabistan'a gitti. Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ile Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın 2-2 berabere kaldığı maçı statta izleyen Akdoğan, Portekizli yıldızla kısa bir diyalog yaşadı.

Cristiano Ronaldo, maç önü ısınmadayken tribünlerde "Adanalı Ronaldo"yu görerek "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin" diyerek genç Akdoğan'a takıldı. Ancak Ronaldo'nun bu sözlerine "Adanalı Ronaldo"dan da yanıt gecikmedi...

TRT Spor'a konuşan Gökmen Akdoğan, şunları söyledi: "Canı sağ olsun. Geçen maçta 'Benziyorsun' dedi. Takım arkadaşlarının yanına gidip bizzat Brozovic'e, hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki ruh haliyle, 'Benzemiyorsun' dedi. Canı sağ olsun, problem değil, buna kamuoyu karar versin."