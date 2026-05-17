Asya Şampiyonlar Ligi 2 finali, dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo ile Türk golcü Deniz Hümmet’in düellosuna sahne oldu. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka’yı karşı karşıya getiren dev finalde gülen taraf, Türk futbolunun gurur gecelerinden birine imza atan Gamba Osaka oldu.

Al-Awwal Park'ta oynanan ve nefes kesen müsabakayı 1-0 kazanan Japon kulübü Gamba Osaka, Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğunu ilan ederek kupayı müzesine götürdü.

DENİZ HÜMMET SAHNEYE ÇIKTI GOLÜ ATTI



Dünyanın gözünü diktiği final mücadelesine damga vuran isim ise Gamba Osaka forması giyen Türk oyuncu Deniz Hümmet oldu. Maçın 29. dakikasında sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, kaydettiği şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Deniz Hümmet'in attığı bu tek gol, Cristiano Ronaldolu Al-Nassr’ı yıkarak şampiyonluğu getirdi.

Bu tarihi başarıyla birlikte Deniz Hümmet; Merih Demiral'ın ardından Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan bir diğer Türk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Ronaldo'nun 1000 Gol Hedefi Var, Kupası Yok

Avrupa futbolunda sayısız başarı elde eden, kırılmadık rekor bırakmayan ve kariyerinde 1000 gol barajına ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo ise bir kez daha büyük bir yıkım yaşadı.