Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, uzmanlar sadece dışarıdaki sıcağa karşı değil, ev içinde biriken ısıya karşı da uyarılarda bulundu. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle artan sıcaklıklar, binaların içinde ısının hapsolmasına neden olarak yaşam konforunu olumsuz etkileyebiliyor.

Konut uzmanı Oliver Novakovic, evlerin serin kalmasını sağlayacak ve enerji tasarrufu sunacak basit ama etkili yöntemleri paylaştı.

1. Elektronik cihazları tamamen kapatın

Birçok kişi fark etmese de evdeki elektronik cihazlar ciddi birer ısı kaynağıdır. Novakovic, televizyonların, bilgisayarların, oyun konsollarının ve hatta prizde bırakılan şarj cihazlarının çalışırken veya bekleme modundayken ısı yaydığını belirtti. Bu cihazları tamamen kapatmak, hem elektrik faturasını düşürüyor hem de odanın ortam sıcaklığının artmasını engelliyor.

2. Çatı katı ve havalandırma boşluklarını kullanın

Isınan havanın yükselme eğiliminde olduğunu hatırlatan uzmanlar, özellikle çok katlı evlerde ısının üst katlarda hapsolduğuna dikkat çekiyor. Eğer evinizde bir çatı katı kapağı varsa, bu kapağı açmak ısınan havanın daha yukarı çıkmasına ve yaşam alanlarından uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Bu yöntem, özellikle gece saatlerinde daha konforlu bir uyku ortamı sağlıyor.

3. Aydınlatmada LED dönüşümü

Eski tip akkor ampuller, tükettikleri enerjinin yaklaşık %90'ını ısı olarak dışarı verir. Bu durum, özellikle küçük odalarda ortam sıcaklığını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, hem daha az enerji tüketen hem de neredeyse hiç ısı yaymayan LED ampullerin tercih edilmesinin, evin serin tutulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.