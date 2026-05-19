Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Basketbol Ligi NBA’de Houston Rockets formasıyla mücadele eden milli oyuncu Alperen Şengün’ü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kabulün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiği belirtildi. Paylaşımda Erdoğan ile Alperen Şengün’ün bir araya geldiği ana ait fotoğraf da kamuoyuyla paylaşıldı. NBA’deki performansıyla dikkat çeken genç basketbolcunun ziyareti spor kamuoyunda da ilgiyle karşılandı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise resmi bir detay paylaşılmadı.

