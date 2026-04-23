Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Taş’ın cenazesinin Cuma günü ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Savcı Taş doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele ediyordu.

BAKAN GÜRLEK’TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcı Taş’ın ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Gürlek mesajında, adalet hizmetine ömrünü adayan hakim ve savcıların yargı teşkilatının sarsılmaz temelini oluşturan değerler olduğunu ifade etti. Gürlek, meslektaşları Gadem Taş’ın vefatının yargı camiası için büyük bir kayıp olduğunu kaydetti.

Gürlek, Taş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına ise başsağlığı diledi.

CAROLİ HASTALIĞI NEDİR?

Caroli, karaciğer içindeki safra kanallarının doğuştan gelen, nadir görülen kistik (balonlaşma) genişlemesidir. Genetik geçişli bu durum, safra akışının bozulmasına, safra taşlarına ve sık tekrarlayan ciddi enfeksiyonlara (kolanjit) yol açar. Genellikle sarılık, ateş ve karın ağrısı ile belirti verir, tedavi genellikle enfeksiyon yönetimi veya cerrahi müdahale içerir.