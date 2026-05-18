2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Curaçao'nun kadrosu açıklandı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Curaçao'nun kadrosunda Türkiye'de forma giyen 3 isim dahil edildi. Konyaspor'dan Riechedly Bazoer, Kayserispor'dan Joshua Brenet ile Iğdır FK'dan Leandro Bacuna kadroda kendilerine yer buldu. 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda yer alan Curaçao, Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile mücadele edecek.
İşte Dick Advocaat'ın Dünya Kupası listesinde yer alan isimler:
Kaleci: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC)
Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk),
Orta saha: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Forvet: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren).