Baharın gelişiyle birlikte yüksek rakımlı dağların eteklerinden toplanan, sofraların hem şifası hem de lezzeti olan çiriş otu, bu yıl da pazarların yıldızı oldu. Kısa bir süreliğine tezgahlarda boy gösteren bu mucizevi bitki, sadece tadıyla değil, sunduğu sağlık faydalarıyla da tam bir "doğal antibiyotik" olarak anılıyor.

DAĞLARIN TEPESİNDEN TEZGAHLARA İNDİ

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen çiriş otu, zorlu doğa koşullarında, tertemiz hava ve toprakla besleniyor. Halk arasında "dağ pırasası" veya "yaban pırasası" olarak da bilinen bu bitki, Mart ve Nisan aylarında karların erimesiyle birlikte toprak altından başını uzatıyor. Çiriş otu tezgahlarda kilosu 50-100 TL aralığında satışa çıkarıldı. Mevsimi geçmeden taze çiriş otu tüketebilirsiniz.

UZMANLAR ONA DOĞAL ANTİBİYOTİK DİYOR

Uzmanların radarında olan çiriş otu, içeriğindeki zengin bileşenlerle adeta vücudu koruma altına alıyor:

Zengin Vitamin Deposu: Lif, vitamin ve mineraller açısından oldukça güçlüdür.

Bağışıklık Dostu: Vücut direncini artırarak hastalıklara karşı kalkan oluşturur.

Sindirim Sistemi Destekçisi: Yüksek lif yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Önemli Uyarı: Doğal ürünlerin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kronik rahatsızlığı olanların tüketmeden önce doktoruna danışması önerilir.

MUTFAKLARDA ÇİRİŞ OTU ESİNTİSİ

Kendine has aromasıyla geleneksel mutfağın vazgeçilmezi olan çiriş otu, çok yönlü bir kullanım alanına sahip. İşte en sevilen tarifler:

-Çiriş Kavurması: Yumurta ile buluştuğunda efsane bir kahvaltılığa dönüşür.

-Yöresel Börekler: Otlu börek sevenlerin favori iç harcıdır.

-Şifalı Çorbalar: İçinizi ısıtan, vitamin dolu başlangıçlar için idealdir.

-Pilav ve Sulu Yemekler: Bulgur pilavına kattığı lezzetle fark yaratır.

TÜKETMEDEN ÖNCE İYİCE TEMİZLEYİN

Doğadan doğrudan sofranıza gelen bu bitkileri tüketirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hijyen. Çiriş otunun yaprak aralarında toprak ve kum kalıntıları olabileceği için, pişirme aşamasından önce bol su ile defalarca yıkanması ve sirkeli suda bekletilmesi büyük önem taşıyor.

PAZARDA KISA SÜRELİ ŞÖLEN

Eğer çiriş otunun tadına bakmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var! Hasat dönemi oldukça kısa olan bu değerli ot, pazarlarda kısa sürede tükeniyor. Şehir hayatının karmaşasında doğal ve geleneksel beslenmeye dönmek isteyenlerin alışveriş listesinde bu bahar da ilk sırada çiriş otu var.