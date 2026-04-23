Söz konusu yol, Tizi-n-Test Geçidi üzerinde yer alıyor ve Atlas Dağları’nı aşarak farklı bölgeleri birbirine bağlıyor. Yapımına 1926 yılında başlanan bu zorlu rota, 1932 yılında tamamlandı.

TEK ŞERİTLİ VE ÇOK RİSKLİ

Yolun en dikkat çekici özelliği ise büyük bölümünün tek şeritli olması. Keskin virajlar, dar geçişler ve uçurum kenarına yakın noktalar, sürücüler için ciddi risk oluşturuyor.

Bazı bölümlerde iki aracın karşılaşması durumunda ilerlemek neredeyse imkansız hale gelirken, sürücüler geri manevra yapmak zorunda kalabiliyor.

ZORLU AMA EŞSİZ MANZARA

Tüm tehlikesine rağmen bu yol, sunduğu manzaralarla da dikkat çekiyor. Atlas Dağları’nın derin vadileri ve yüksek zirveleri, yolu kullananlara benzersiz bir deneyim sunuyor.

TARİH VE MÜHENDİSLİK BİR ARADA

Uzmanlara göre bu yol, dönemin mühendislik imkanlarıyla gerçekleştirilen en zorlu projelerden biri olarak kabul ediliyor. Dağların içine oyularak yapılan bu rota, bugün hâlâ bölge için önemli bir ulaşım hattı olma özelliğini sürdürüyor.