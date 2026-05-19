Soruşturma, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen duruşma esnasında mahkeme başkanı ve kardeşine yabancı numaralardan gönderilen tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı iddianamede, şüphelilerin “Daltonlar” adıyla bilinen silahlı suç örgütü ismini kullanarak yargı mensuplarını ve ailelerini hedef aldığı, böylece korku ve baskı ortamı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

‘BEDELİNİ SANA ÖDETECEĞİZ’

Mesaj içeriklerinde, mahkeme başkanına yönelik ağır tehdit ifadeleri yer aldı. İddianamede, Ali O. A.’a gönderilen mesajda şu ifadelerin bulunduğu belirtildi:

“Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız. Suçsuz günahsız insanlara talimatı doğrultusundan yargısız hukuksuz cezalar vermenin bedelini sana ödeteceğiz”

ÇOK SAYIDA YABANCI SIM KART ELE GEÇİRİLDİ

Siber ve teknik incelemeler sonucunda tehdit mesajlarının Bayrampaşa’daki bir iş yerinden gönderildiği belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi Eren Kemal Büyükgümüş gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı ülkelere ait çok sayıda yabancı SIM kart, SIM kart aparatları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

‘BİR EMRİN, İSTEĞİN VAR MI?’

İncelemelerde, şüpheli Büyükgümüş’ün telefonunda “Daltonlar” suç örgütüne yönelik lojistik bağlantılar tespit edildi. Ayrıca, yurt dışında firari bulunan ve kırmızı bültenle aranan örgüt yöneticilerinden “Poyraz Yoldaş” kod adlı Erkan Efe ile yazışmalar yaptığı ve “Bir emrin, isteğin var mı” şeklinde talimat aldığı belirlendi.

‘CAN DALTON REİSİN SELAMI VAR’

Şüpheli ifadesinde ise kendisine baskı yapıldığını öne sürerek, “Beni 'Can Dalton reisin selamı var' diyerek dükkanımı kurşunlatmakla tehdit ettiler. Annemin yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarını atarak 2 milyon lira ceza kestiler, korktuğum için hatları açtım” dedi.

9 YILA KADAR HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, mesajların gönderilmesinde rol aldıkları değerlendirilen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Gürcistan’da firari olduğu belirtilen Mustafa Aktürk hakkında da işlem yapıldı.

Tüm şüpheliler için “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak” suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.