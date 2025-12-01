İstanbul’da yaşayan 40 yaşındaki Bayram İpek, sağ bacağında dayanılmaz ağrı ve diz altında oluşan yaralar nedeniyle 50 metre yürüyemez duruma geldi. Bunun üzerine hastaneye başvuran İpek’in doppler ve anjiyografi incelemelerinde bacağını besleyen atardamarda diz seviyesinde uzun bir tıkanıklık olduğu belirlendi. Üstelik damar duvarı ileri derecede kireçlenmişti. Sorunların kaynağının sigara olduğu belirlendi. Bu, klasik balon veya stent yöntemlerinin başarı şansını düşürüyordu.

BACAK KURTARILDI

Prof. Ali Aycan Kavala, hasta için en uygun seçenek olarak damar tıraşlama tekniğinin kullanılmasına karar verdi. Bu yöntemle İpek’in damarlarının iç yüzeyine yapışmış sert plaklar, özel bir cihazla tıraş edilerek temizlendi ve kan akımının önü açıldı, tıkanıklık giderildi. Kavala, “Hasta ertesi gün ayağa kalktı, taburcu edildi. Damar tıkanıklıkları, doku kayıplarına ve ampütasyona kadar ilerleyebiliyor. Tedaviden sonra düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigarayı bırakmak şart” dedi.