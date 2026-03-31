Prenses Isabella, eğitim hayatının ardından askerlik görevine hazırlanıyor. Danimarka Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki prenses bu yaz lise eğitimini tamamladıktan sonra orduya katılacak.

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Isabella, kadınlar için yürürlüğe giren zorunlu askerlik sistemi kapsamında Muhafız Süvari Alayı bünyesinde 11 ay sürecek bir eğitim programına dahil olacak.

Frederik ve Mary’nin kızı olan genç prensesin ağustos ayında göreve başlaması planlanıyor. Isabella’nın, ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, söz konusu askeri eğitim süreci 5 aylık temel eğitimin ardından 6 aylık operasyonel eğitim aşamasıyla devam edecek.

Danimarka’da Temmuz 2025 itibarıyla kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması yürürlüğe girmiş, bu kapsamda hizmet süresinin 11 ay olarak belirlendiği duyurulmuştu.