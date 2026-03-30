Eski sunucu, model ve şarkıcı Defne Samyeli, İzzet Çapa'nın Youtube kanalı Çapa TV'ye konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili birçok soruya yanıt veren Samyeli, politik görüşüyle de ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ATATÜRKÇÜYÜM'

Samyeli, "Ben ulusalcıyım evet. Asker çocuğuyum zaten, kanımızın son damlasına kadar Atatürkçüyüz, öyle de öleceğiz inşallah" dedi.

'ATATÜRKÇÜ BİR İNSANI BİR GÜNDE HARCAYABİLDİLER'

Samyeli, geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında 'itibar suikastı'na uğradığı döneme atıfta bulunarak siyasetten neden soğuduğunu şöyle anlatmıştı:

'Ben bu ülkeye çok küstüm. Benim gibi asker çocuğu olan, Atatürkçü bir insanı muhalif olma adına bir günde harcayabildiler. Hayalimdeki demokratik ve Batılı siyaset tarzı maalesef Türkiye'de yok.'