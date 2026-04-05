Yeni dizisi Delikanlı ile ekranlara dönmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir, gazeteci Fatih Altaylı’nın programında samimi açıklamalarda bulundu. Hem özel hayatı hem de harcamalarıyla dikkat çeken genç oyuncu, kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini ilk kez bu kadar açık anlattı.

MİLYONLUK MOTOR OLAY OLDU

Son dönemde aldığı yaklaşık 1,2 milyon liralık motoruyla gündeme gelen Demir, motor tutkusunu da dile getirdi. “Çok güzel motorum ama konforsuz. Alalı 5-6 ay oldu, tam tadını çıkaramadım” diyen oyuncu, motorunun aslında konuşulandan daha pahalı olduğunu da ima etti.





''ÜNLÜLÜK BENİM İÇİN YÜK''

Özel hayatıyla ilgili sorulara da net yanıtlar veren Demir, hakkında çıkan “çapkın” yorumlarına karşılık, “Karşı cinsin ilgisinden rahatsız değilim ama ünlülük benim için bir yük gibi” ifadelerini kullandı. Uzun süredir göz önünde olmanın kendisinde baskı yarattığını belirten oyuncu, zaman zaman “detoks” yaparak bu durumdan uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.





KAZANDIĞI PARAYI SAATLERE YATIRIYOR

Kazandığı parayı nasıl değerlendirdiği sorusuna ise farklı bir yanıt veren Demir, lükse yönelmek yerine vintage saat koleksiyonu yaptığını açıkladı. Paris’teki butik mağazalardan saat aldığını belirten oyuncu, özellikle 60’lı, 70’li ve 80’li yıllara ait modelleri tercih ettiğini ve şimdiden 5 parçalık özel bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi. Bu tercihiyle dikkat çeken Demir, klasik yatırım anlayışının dışına çıkarak tarzını yansıtan seçimler yaptığını da gözler önüne serdi.