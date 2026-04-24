Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısıyla aynı gün Gırgıriye Müzikali galasında basın mensuplarına konuşan Ergen’i eleştiren Akalın, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Ergen’in eski eşiyle kameralar karşısında kahkaha atmasına göndermede bulunan Akalın, o gün “Kahkahalarca… Tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

''BENİ LİNÇ ETTİRMİŞTİ''

Eleştiriler sonrası konuşan Akalın, bu çıkışının geçmişte yaşadığı kırgınlıktan kaynaklandığını belirtti. Ünlü şarkıcı, “Son olaylara üzüldüm ama beni linç ettirmişti. Ben de biraz kinciyim, huyum zor. ‘Rövanşı aldım’ demiyorum” diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.

''O BANA BAKMASIN''

Tüm bunlara rağmen Ergen ile bağlarının tamamen kopmadığını da vurgulayan Akalın, “Onun da üç çocuğu var, onları büyüttü. Hep ‘Ben bir Cumhuriyeti yönetiyorum’ der… Biz onunla böyle didişiriz. Benim kızıma Kâbe’den bebek tulumu getirmiş bir insan. Ben arada kızarım, o bana bakmasın” sözleriyle ilişkilerinin karmaşık yapısını dile getirdi.