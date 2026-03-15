Bir süredir bir yarışmaya hazırlandığı öğrenilen Okan Kurt, spor salonunda yaptığı antrenmanlardan kesitleri takipçileriyle paylaştı. Yoğun tempoda çalıştığı görülen Kurt’un kaslarını sergilediği görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

Ancak bu paylaşımlar en çok eşi Demet Akalın’ı kızdırdı. Videoyu gören Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla adeta patladı.

“LAN SEN BİR EVE GEL”

Akalın, eşinin paylaşımının altına yazdığı yorumda sitemini gizlemedi. Ünlü şarkıcı mesajında küfür kısmını sansürleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Senin rüyanı … Lan sen bir eve gel bakalım!”

Demet Akalın’ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar ünlü şarkıcının sözlerini esprili bulurken, bazıları ise çiftin arasındaki bu atışmayı “tatlı kıskançlık” olarak yorumladı.

YARIŞMA İÇİN HAZIRLANIYOR

Öte yandan Okan Kurt’un katılacağı yarışma için uzun süredir yoğun bir antrenman programı uyguladığı öğrenildi. Spor salonundan yaptığı paylaşımlar da bu hazırlık sürecinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sosyal medyada sık sık birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündeme gelen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, bu kez spor salonu paylaşımıyla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.