Yeni sezonda müzik programıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Demet Akalın ve Sinan Akçıl daha başlamadan gündem oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Akalın, programa davet ettiği ilk isimlerden birinin Hande Yener olduğunu ancak ünlü şarkıcıdan ret cevabı aldığını söyledi.

''KANDIRILDIM''

Demet Akalın, Tayyar Işıksaçan ve Ekin Olcayto’nun sunduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni müzik programı hakkında konuşan Akalın, projeyi Sinan Akçıl ile birlikte hazırladıklarını açıkladı.

Okan Kurt’un yapımcılığında hazırlanacak programda ünlü sanatçıların konuk edileceğini söyleyen Akalın, yoğun yaz temposuna rağmen projeyi kabul ettiğini belirterek, “Kandırıldım, yaz tempomu biliyorsun çok fazla. Yazın beni yormayacak diye düşünüyorum. Pazar günleri müzik programı” ifadelerini kullandı.

HANDE YENER SİNAN'I DUYUNCA TEKLİFİ REDDETTİ

Programın ilk konuklarıyla ilgili de konuşan Akalın, Hande Yener’i aradığını ancak olumsuz yanıt aldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Dün Hande Yener’i aradım. ‘Gelmezsin ama’ dedim, ‘Sinan var yanımda.’ O da ‘Doğru bildin’ diye yanıt verdi” sözleriyle dikkat çekti.

Akalın’ın açıklamaları, uzun süredir aralarında gerginlik olduğu bilinen Hande Yener ve Sinan Akçıl cephesindeki soğukluğu yeniden gündeme taşıdı.