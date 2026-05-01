UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Braga ile Freiburg, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın gol attığı maçta Braga karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un tek golü ise 16'da Vincenzo Grifo'dan geldi. Rövanş mücadelesi, 7 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalin bir diğer maçında ise İngiliz ekiplerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Nottingham Forest, Aston Villa’yı evinde 1-0 yendi.

