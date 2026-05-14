Karayip Denizi’nin karanlık derinliklerinde, bilim dünyasını hayrete düşüren bir keşfe imza atıldı.

Cayman Çukuru’nda yaklaşık 4.968 metre derinlikte bulunan ve Bibi Hidrotermal Alanı adı verilen bu bölge, dünyada bilinen en derin hidrotermal baca sistemi olarak kayıtlara geçti.

Tektonik plakaların ayrılmasıyla magmanın deniz suyuyla temas ettiği bu noktada, sular inanılmaz sıcaklıklara ulaşıyor. Ancak devasa derinliğin yarattığı basınç nedeniyle su, 400 dereceyi aşmasına rağmen kaynamıyor.

Bölgede, tıpkı dev fabrika bacalarından çıkan dumanlar gibi simsiyah mineraller püskürten "siyah bacalar" yer alıyor. Bu bacalar, demir sülfür gibi ağır metaller ve minerallerle dolu suları okyanusa pompalıyor.

GÜNEŞ IŞIĞI DEĞMİYOR BİLE

Güneş ışığının zerre kadar ulaşmadığı bu zifiri karanlık ve aşırı sıcak ortamda yaşamın olması imkansız gibi görünse de, derin deniz robotlarının kamerasına yansıyan görüntüler herkesi şaşırttı. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden araştırmacı Maggie Georgieva’nın açıklamasına göre, bacadan çıkan su çok sıcak olsa da deniz suyuyla karıştığı an hızla soğuyarak canlıların yaşayabileceği 20 °C bandına iniyor.

SIRA DIŞI CANLILAR BULUNDU

Keşfin en ilginç parçası ise bu ekstrem koşullara uyum sağlayan sıra dışı canlılar oldu. Bölgede yaşayan özel bir karides kolonisinin, zifiri karanlıkta yollarını bulabilmek için sırtlarında ışığa duyarlı özel bir organ geliştirdiği saptandı.

Karideslerin yanı sıra deniz anemonları, cüce kerevitler ve Zoarcidae familyasına ait balık türlerinin de bu yüksek mineralli "ölüm bölgesini" kendilerine yuva bellediği görüldü.