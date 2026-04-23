İspanya’nın güneyindeki Algeciras Körfezi, tarih boyunca sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda sayısız geminin son durağı oldu. Yapılan son araştırmalar, bu dar su yolunun dibinde tam 134 gemi enkazı olduğunu kanıtladı. Uzmanlar bu enkazlardan 34 tanesini tamamen belgelemeyi başardı.

DENİZİN ALTINDA ULUSLARARASI MÜZE

Keşfedilen en eski enkaz, M.Ö. 5. yüzyıla, yani Punic (Kartaca) dönemine ait. Bu, yaklaşık 2500 yıldır suyun altında yatan bir tarih demek. Ancak körfez sadece antik çağlara değil; Roma İmparatorluğu, Orta Çağ İslam dönemi ve modern çağa ait Hollanda, Venedik, İspanyol ve İngiliz gemileriyle dolu bir "uluslararası müze" gibi.

TARİHİN İLK GİZLİ SİLAHLARI

Araştırmanın en heyecan verici bulgularından biri, 18. yüzyıla ait bir zırhlı hücum botu oldu. Bu gemilerin en büyük özelliği, kendilerini masum birer balıkçı teknesi gibi gizlemeleriydi. Üzerlerindeki ağları bir anda atıp gizli toplarıyla İngiliz gemilerine saldırıyorlardı. Tarih kitaplarında okunan ama daha önce hiç fiziksel örneğine rastlanmayan bu "kamufle gemiler", ilk kez bu projeyle belgelendi.

HAZİNELER İÇİN ZAMANLA YARIŞIYORLAR

Arkeologlar için durum oldukça kritik. Bu su altı hazineleri üç büyük tehditle karşı karşıya:

Endüstriyel Kirlilik: Bölgedeki petrol rafineleri ve tersaneler enkazları aşındırıyor.

İklim Değişikliği: Değişen okyanus akıntıları ve tortu taşınımı hassas yapıları bozuyor.

İstilacı Türler: Kuzeybatı Pasifik kökenli bir kahverengi yosun türü olan Rugulopteryx okamurae, körfezin dibini sadece 5 yıl içinde kalın bir halı gibi kapladı. Bu yosun tabakası hem ekosistemi yok ediyor hem de yeni keşiflerin önünü kapatıyor.