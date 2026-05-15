Asya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Singapur, dünyanın en büyük tam otomasyonlu liman projelerinden biri olan Tuas Port ile küresel deniz taşımacılığında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 737 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada ülkesi, 1.337 hektarlık dev dolgu alanı üzerine inşa edilen bu mega projeyle lojistik kapasitesini tarihi seviyelere taşımayı hedefliyor.

2040 yılında tamamen faaliyete geçmesi planlanan Tuas Port’un yıllık 65 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu dev liman, küresel tedarik zincirinin en kritik merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

DEV BETON BLOKLARLA OKYANUSA KARŞI KORUMA KALKANI

Projede en dikkat çeken mühendislik unsurlarından biri, deniz tabanına yerleştirilen dev beton “caisson” blokları oldu. Yaklaşık 10 katlı bina yüksekliğindeki 227 dev yapı, özel tekniklerle denize indirilerek 9 kilometreden uzun bir deniz duvarı oluşturuyor.

İçi boş şekilde yüzdürülerek taşınan bu beton bloklar, belirlenen noktalarda balast malzemeleriyle doldurulup sabitleniyor. Uzmanlara göre bu süreç, projenin hem en karmaşık hem de en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

TÜM LİMAN OPERASYONLARI TEK MERKEZDE TOPLANIYOR

Singapur yönetimi, şehrin farklı bölgelerine yayılmış mevcut liman operasyonlarını Tuas Port çatısı altında birleştirerek daha verimli bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Toplam 66 rıhtım ve 26 kilometrelik yanaşma kapasitesine sahip olacak liman, dünyanın en büyük konteyner gemilerine aynı anda hizmet verebilecek altyapıyla tasarlanıyor. Bu hamleyle ülkenin 2021’de ulaştığı 37,5 milyon TEU’luk kapasitesinin neredeyse iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Merkezi operasyon modeli sayesinde hem maliyetlerin azaltılması hem de gemi trafiğinin daha etkin yönetilmesi planlanıyor.

YAPAY ZEKA VE 5G DESTEKLİ AKILLI LİMAN DÖNEMİ

Tuas Port’u benzer projelerden ayıran en önemli özelliklerden biri de tam otomasyon teknolojileriyle donatılmış olması. Yapay zeka sistemleri ve 5G altyapısıyla çalışan liman, denizcilik sektörünün geleceğine yön verecek örnek projeler arasında gösteriliyor.

Liman bünyesinde kullanılacak teknolojiler arasında şunlar öne çıkıyor:

5G bağlantılı sürücüsüz taşıma araçları, konteyner transferlerini 24 saat kesintisiz gerçekleştirecek.

Yapay zeka destekli akıllı vinç sistemleri, yükleme ve boşaltma süreçlerini daha hızlı ve güvenli hale getirecek.

Uzaktan kontrol edilen gemi-kıyı vinçleri, operatörler tarafından dijital merkezlerden hassas şekilde yönetilecek.