24 Eylül 2013 tarihinde Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, yer kürenin fiziksel yapısında alışılmadık bir değişime yol açtı. Sarsıntının hemen ardından, Gwadar açıklarındaki Umman Denizi'nde, daha önce haritalarda yer almayan yeni bir ada su yüzüne çıktı. Yerel halk tarafından "Deprem Dağı" anlamına gelen Zalzala Koh olarak adlandırılan bu oluşum, jeolojik açıdan nadir görülen bir fenomene ev sahipliği yaptı.

ÇAMUR VOLKANI PATLAMASIYLA OLUŞTU

Zalzala Koh, bilinen adaların aksine volkanik lavlar veya tektonik plakaların yükselmesiyle değil, bir "çamur volkanı" patlamasıyla oluştu. Depremin yarattığı devasa sarsıntı, deniz tabanının yaklaşık 1 kilometre altındaki sıkışmış metan gazı ve yumuşak çamur tabakasını harekete geçirdi. Sarsıntıyla birlikte açılan yarıklardan yukarı fışkıran yüksek basınçlı gaz, tonlarca çamur ve kayayı su yüzeyine iterek bu geçici kara parçasını inşa etti.

YÜZEYİNDEKİ ÇATLAKLARDAN SÜREKLİ NETAN GAZI SIZIYORDU

Adanın yüzeyi incelendiğinde, klasik toprak yapısından ziyade koyu gri renkli, yapışkan bir balçık ve deniz tabanından gelen kayalardan oluştuğu gözlemlendi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe ve 175 metre genişliğe sahip olan adanın en dikkat çekici özelliği, yüzeyindeki çatlaklardan dışarıya sürekli yanıcı metan gazı sızıyor olmasıydı. Bu durum, adayı canlı yaşamı için elverişsiz ve fiziksel olarak kararsız bir yapı haline getirdi.

TAMAMEN SULARA GÖMÜLDÜ

Sert kayalardan yoksun olan ve sadece sıkışmış çamurdan meydana gelen Zalzala Koh, deniz dalgalarının aşındırma gücüne karşı direnç gösteremedi. Oluştuğu günden itibaren yavaş yavaş erimeye başlayan ada, uydular üzerinden takip edilen 6 yıllık bir sürecin ardından 2019 yılında tamamen sulara gömüldü. Bugün su altında bir tepe olarak varlığını sürdüren Zalzala Koh, jeoloji tarihine depremlerin sadece yıkım değil, geçici de olsa yeni coğrafi oluşumlar yaratabileceğine dair somut bir kanıt olarak geçti.