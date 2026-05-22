ABD merkezli Saildrone şirketi tarafından geliştirilen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki 'Voyager' tipi deniz araçları, Danimarka’nın Køge Marina bölgesinden Baltık Denizi’ne açıldı. Kopenhag’ın güneyindeki limandan başlayan test süreci kapsamında araçlar Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve bazı NATO görev bölgelerinde kullanılacak.

Danimarkalı yetkililer, robot gemilerin gelişmiş radar, kamera ve sensör sistemleriyle donatıldığını açıkladı. İnsansız sistemlerin şüpheli hareketleri anlık takip edebileceği, belirli bölgelerde günlerce devriye gezebileceği ve gerektiğinde askeri birimlere veri aktarabileceği belirtiliyor.

SON YILLARDA SABOTAJ ŞÜPHELERİ ARTTI

Baltık Denizi, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’nın en hassas güvenlik bölgelerinden biri haline geldi. 2022’de Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamaların ardından Finlandiya, İsveç ve Almanya arasında uzanan bazı denizaltı iletişim kablolarında da hasarlar oluşmuştu.

Avrupa ülkeleri, bu olayların ardından özellikle su altındaki enerji ve iletişim altyapılarının korunmasına yönelik yeni teknolojilere yönelmeye başladı. Danimarka’nın test ettiği robot gemiler de bu stratejinin son örneklerinden biri olarak görülüyor.

Araçların aylarca limana dönmeden görev yapabildiği belirtilirken, testlerin başarılı olması halinde Danimarka’nın robot gözetleme filosunu büyütebileceği konuşuluyor.