Yaklaşık 9 bin 200 metrekarelik alana sahip dört katlı yapı, ilk bakışta terk edilmiş bir askeri üs gibi görünse de içinde lüks süitlerden spa alanlarına kadar birçok modern detay barındırıyor.

BİR DÖNEM TAMAMEN TERK EDİLMİŞTİ

19. yüzyılda olası deniz saldırılarına karşı savunma amacıyla inşa edilen kale, uzun yıllar boyunca askeri üs olarak kullanıldı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemini kaybeden yapı zamanla boşaltıldı ve yıllarca kaderine terk edildi.

Rüzgarın ve sert deniz koşullarının ortasında kalan yapı, bir dönem harabeye dönme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

MİLYONLARCA DOLAR HARCANDI

Daha sonra başlatılan dev restorasyon projesiyle tarihi kale yeniden ayağa kaldırıldı. Yapının dış cephesindeki tarihi mimari büyük ölçüde korunurken iç bölümü tamamen yenilendi.

Bugün kalede lüks odalar, restoranlar, spa alanları, yüzme havuzu ve hatta helikopter pisti bulunuyor. Yapının denizin ortasında yer alması nedeniyle otele yalnızca tekne veya helikopterle ulaşılabiliyor.

GECELİĞİ BİNLERCE DOLARI BULUYOR

Sıra dışı konumu nedeniyle dünyanın en ilginç konaklama noktalarından biri olarak gösterilen tarihi kalede gecelik konaklama ücretlerinin bazı dönemlerde binlerce dolara kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Özellikle özel etkinlikler, düğün organizasyonları ve lüks tatil deneyimi arayan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.