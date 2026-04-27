Helsinki’de denizin üzerine kurulan ve Korkeasaari ile Kruunuvuorenranta bölgelerini birbirine bağlayan Kruunuvuorensilta Köprüsü, şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Tam 1.191 metre uzunluğundaki bu devasa yapı, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda şehrin yeni "manzara terası" olarak kabul ediliyor.

ARABASIZ İR ULAŞIM DEVRİMİ

Dünyanın pek çok yerinde bu büyüklükteki bir köprü, binlerce aracın egzoz dumanıyla dolarken, Helsinki Belediye Başkanı Daniel Sazonov bu köprüyü bambaşka bir vizyonla tanıttı. Köprü yalnızca toplu taşıma, yayalar ve bisikletliler için tasarlandı. Amaç; şehri birbirine bağlarken gürültüden ve kirlilikten uzak, sessiz bir deneyim sunmak. Açılış haftasında köprüyü tam 50 bin kişi yürüyerek ziyaret etti!

YARI YARIYA KISALTIYOR

Yeni köprü, Kruunuvuorenranta sakinleri için tam anlamıyla bir kurtarıcı oldu. Daha önce şehir merkezine ulaşmak için katedilen 11 kilometrelik mesafe, köprü sayesinde 5,5 kilometreye düştü. Bu, sadece zamandan tasarruf değil, aynı zamanda şehrin kalbiyle olan bağın tamamen yeniden kurulması anlamına geliyor.

HELSİNKİ'DE KEYİFLİ BİR HAFTA SONU

Helsinki seyahati planlayanlar için sadece bu köprü değil, şehirdeki diğer yenilikler de büyüleyici:

Yrjönkatu Yüzme Salonu: Nordik ülkelerin hala faaliyette olan en eski yüzme salonu şubat ayında kapılarını açtı. Art Deco tarzıyla tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin ilk durağı burası.

Seurasaari’nin Yazlık Kulübesi: Finlerin sıcak aylarda nasıl yaşadığını merak ediyorsanız, 1953’ten beri orijinalliğini koruyan bu geleneksel yazlık kulübe önümüzdeki aylarda ziyarete açılacak.

Taulu Restoran: Helsinki Merkez Tren İstasyonu’nun tarihi dokusunda, görkemli bir yemek salonunda hizmet veren bu yeni mekan, lezzet düşkünleri için tescilli bir adres.

LÜKSÜN SINIRLARINI ZORLAYAN TÜRDEN

Şehirdeki konaklama çıtası da yükseliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda açılan Waldorf Astoria Helsinki, lüksün sınırlarını zorluyor. En geniş süitlerin içinde özel saunalar, buhar odaları ve terasta jakuziler bulunuyor. Fin kültürünün ayrılmaz parçası olan saunanın en lüks halini burada deneyimlemek mümkün.