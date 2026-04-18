Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan evin temelinde bulunan cesetle ilgili Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

Duruşmaya; taraf avukatları, Bağatur’un yakınları ve tutuklu sanık Ali Rıza Türker katıldı.

Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatını istedi.

Tarafların beyanlarını dinleyip değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanık Bayram Türker’e ise 4 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hediye Geçen'in 2014 yılında yaptırdığı müstakil ev de yıkılmıştı.

Depremin ardından kayıp Hüseyin Bağatur'un yakınları Hediye Geçen'in sık sık evin bulunduğu bölgeye gelişini şüpheli bularak durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye Geçen'in telefonlarını teknik takibe almıştı.

Teknik takip sırasında Hediye Geçen'in sık sık Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşler ile görüştüğü ve evin enkazıyla ilgili konuşma yaptıkları tespit edilmişti.

Geçmişe yönelik HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, depremde yıkılan Hediye Geçen'e ait evin 2014 yılında yapımı sırasında Türker kardeşlerin telefonlarının bölgede sinyal verdiğini belirlemişti.

Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, savcılık kararıyla depremde yıkılan Hediye Geçen'e ait evde kadavra köpekler ile arama yapmıştı.

Evin yıkılmayan bölümlerinin iş makinesiyle yıkılarak zemine ulaşılmasının ardından kadavra köpeklerinin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli inceleme ve DNA analizleri sonucunda, bulunan kalıntıların Hüseyin Bağatur’a ait olduğu belirlenerek, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Polisler, Hediye Geçen ile Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşleri gözaltına almıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada Hediye Geçen, Ali Rıza Türker tutuklu, Bayram Türker ise tutuksuz yargılanıyordu.