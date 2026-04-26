Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Yüksek tansiyonlu karşılaşmanın ilk dakikalarında gerilim yükseldi... Henüz 5. dakikada Oosterwolde, topun hakimiyetini sağlayan kaleci Uğurcan Çakır'a sert şekilde çarptı. Uğurcan ise Hollandalı savunmacıyı yakasından tutup iterek tepki gösterdi. Maçın hakemi Yasin Kol, Oosterwolde ve Uğurcan'ı sarı kartla cezalandırdı. Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın gelecek hafta Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı duruma düştü. BROWN İTİRAZDAN SARARDI Fenerbahçeli Archie Brown ise sarı kartı itirazdan dolayı gördü. 23. dakikada hakem Yasin Kol'a yoğun itirazda buluan Brown, sarı kartı yedi... Yıldız bek, gelecek hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

