Trendyol Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saatler önce yaptığı açıklama ile bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görevlendirilen hakemleri duyururken, derbinin hakemi de Trabzon bölgesinden Yasin Kol olarak açıklanmıştı.



'TFF İLE TÜM İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI'

Hakem atamasının ardından Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından kulüp başkanı Dursun Özbek'in imzasıyla yayınladığı mesajda “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.



FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A JET YANIT



Fenerbahçe, Galatasaray'ın TFF'ye gösterdiği tepkiye yanıt olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Sakın ha sarıyı çıkarma…

Sakın ha kırmızıyı gösterme…

Sakın ha VAR’a gitme…

Sakın ha penaltı verme…

Sakın ha bazı konuları açma

“Sakın ha…”



Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’…