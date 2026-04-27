Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de seçim süreciyle ilgili kulisler hareketlendi.

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan ve geçmişte Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Mehmet Ali Aydınlar’ın yeniden adaylık hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı. Aydınlar’ın da sürece dahil olması halinde sarı-lacivertli kulüpte çok adaylı bir seçim süreci yaşanması bekleniyor.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Hafta içi Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenen ve dün akşam da Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın geleceği tartışılıyor... Sosyal medyada taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken Saran ve ekibinin seçim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.