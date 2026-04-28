Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Şevket Çoruh'un Galatasaray ile oynanan maçta küfürlü tezahürata eşlik etmesi sosyal medyada tepki toplarken en sert çıkış ise oyuncu Pelin Öztekin'den geldi.

''BABAM GÖRSE ÜZÜLÜRDÜ''

Çoruh’a yönelik eleştirilerde bulunan kişilerden birisi de ünlü oyuncu Pelin Öztekin idi. Öztekin, babasının 2020 yılında “kavuk”u devrettiği Çoruh için yaptığı açıklamada, “Babam görse üzülürdü” ifadelerini kullandı.





''HER ŞEYİN ADABI VAR''

Tribün kültüründe her şeyin bir sınırı olduğunu vurgulayan Öztekin, “Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Ben Şükrü Saraçoğlu'na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü, eminim” dedi.

''BABA KARAKTER OLMASI LAZIM''

Açıklamasında tiyatro geleneğine de atıfta bulunan Öztekin, “Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi ‘baba karakter’ de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.





Türk tiyatrosunun simgelerinden “kavuk”, Kel Hasan Efendi’den günümüze uzanan bir gelenek olarak biliniyor. 2020 yılında Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a devredilmişti.





21 Eylül 2020 tarihinde; Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'nun sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyununun izleyiciyle buluşmasıyla sona eren geceye tiyatrocu ve oyuncuların yanı sıra çok sayıda tiyatrosever de katılmıştı.

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredilmişti.