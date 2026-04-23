Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de RAMS Park’ta oynanacak kritik derbinin hakemi de belli oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

Yasin Kol, son olarak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi yönetmiş ve son dakikada verdiği penaltı kararı ile gündem olmuştu.