Süper Lig’de herkesin beklediği akşam geldi çattı… Lider Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbide takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılıp taraftarını sevindirmek istiyor…

Rakibinin 4 puan önünde çıkan sarı kırmızılılar, kendi sahasındaki müsabakadan galip ayrılarak sezonun bitimine 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkartıp şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Sarı lacivertliler ise rakibini yenerek puan farkını bire indirme peşinde.

2500 FENERBAHÇELİ YOLA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti. Chobani Stadı etrafında erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi.

Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a hareket etti. Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı.

OSIMHEN İÇİN İZİNLER ALINDI

Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın kolundaki kaplamanın futbolcu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı netlik kazandı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için gerekli tüm izinleri aldı. Böylece Osimhen'in dev maçta oynamasının önünde hiçbir engel kalmadı.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

ASENSIO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, dev maçla birlikte sahalara dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Sane, Osimhen

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

RAKAMLAR NE DİYOR?

Cimbom galip gelirse: Puanı 74’e fırlayacak, fark 7’ye çıkacak. Kalan haftalarda sarı-kırmızılılar için yollar açılacak, şampiyonluk kupası parmaklarının ucunda parıldayacak!

Beraberlik olursa: Fark hâlâ 4 puan... Fenerbahçe’nin umudu canlı kalacak, gerilim katlanacak. Matematiksel ihtimaller son 3 haftaya taşınır ama Trabzonspor da yeniden umutlanır.

Fenerbahçe kazanırsa: Fark bire inecek, ligin son haftalarında dev bir belir- sizlik ve kaos hakim olacak!