Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli yol güzergahında, altın olduğu iddiaları üzerine vatandaşlar bölgeye akın etti. Ellerine kazma kürek alan çok sayıda kişi altın aramaya başlarken, kısa sürede bölgede yoğunluk oluştu.

Daha önce Turgutlu veya İzmir’deki derelerde “altın avcıları” buluşmaları ve “boru savak” yöntemiyle arama haberleri çıkmıştı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı videoyu izleyip "Gerçek mi acaba?", "Herkes akın etmiş, biz de gidelim mi?" tarzı paylaşımlar yaptı. Bazıları bölgeyi merak edip “hangi dere” diye sordu.

"Günde 3-4 gram bulanlar varmış, Allah bereket versin" diyerek daha eski Manisa dere altın arama videolarına atıf yapıldı. Bazı kullanıcılar "Ekonomik sıkıntı yüzünden herkes altın peşinde" yorumu yaptı.