Derin Talu, annesi Defne Samyeli’nin konserine katıldığı akşam özel hayatıyla gündeme geldi. Genç isim, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tanalp Tokgöz ile Gayrettepe’de bir AVM’de objektiflere yansıdı.

SEVGİLİSİYLE ANNESİNİN KONSERİNE GİTTİ

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile birlikte annesi Defne Samyeli’nin sahne aldığı konseri izlemeye gitti. Çift, AVM’de görüntülendikleri sırada flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı.





''KAMERALARI PEK SEVMİYORUZ''

Kameraları fark eden Derin Talu’nun sevgilisiyle birlikte arkasını döndüğü ve görüntü vermemeye çalıştığı görüldü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Talu, “İkimiz de kameraları pek sevmiyoruz” diyerek konuşmak istemediğini belirtti.

''DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?''

Aynı akşam ablasıyla ayrı gelmesi hakkında yöneltilen sorulara da yanıt veren Derin Talu, “Dalga mı geçiyorsunuz, ayrı evlerde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Derin Talu ve Tanalp Tokgöz’ün birlikte ilk kez görüntülenmesi sosyal medyada da gündem oldu.