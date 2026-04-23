ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan sıra dışı bir doğa alanı, milyonlarca yıl öncesine uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar canlı bir orman olan bu bölgede bulunan ağaçlar, zamanla tamamen taşlaşarak günümüze kadar ulaştı. Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine tarihlenen bu oluşum, dünyanın en büyük fosilleşmiş ağaç birikimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bilimsel değerlendirmelere göre bu ağaçlar, geçmişte bölgede hüküm süren yoğun ormanlık alanların bir parçasıydı. Zamanla devrilen ağaçlar nehirler aracılığıyla taşındı ve hızla tortulların altına gömüldü. Bu süreçte organik yapıları, yer altındaki minerallerle yer değiştirerek taşlaşma sürecine girdi. Böylece ağaçların iç yapısı büyük ölçüde korunurken dış görünüşleri tamamen taşa dönüştü.

Bölgede bulunan taşlaşmış ağaçlar yalnızca yaşlarıyla değil, renkleriyle de dikkat çekiyor. Kırmızıdan sarıya, turuncudan mora uzanan bu renkler, ağaçların içinde biriken farklı minerallerden kaynaklanıyor. Bu durum, bölgeyi hem bilimsel araştırmalar hem de görsel açıdan ilgi çekici bir noktaya dönüştürüyor.

Uzmanlar, bu alanın yalnızca doğal bir oluşum olmadığını, aynı zamanda geçmişteki iklim koşulları ve yaşam hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor. Taşlaşmış ağaçlar, milyonlarca yıl önceki ekosistemin izlerini taşıyarak Dünya’nın tarihine ışık tutmaya devam ediyor.