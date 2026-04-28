Renkli mağaza tasarımları, gençlere hitap eden aksesuar ürünleri ve kulak delme hizmetleriyle bilinen Claire's, son yıllarda fiziksel perakende sektöründeki daralmaya uyum sağlamakta zorlandı.

350 MAĞAZA SATIŞA DEVAM EDECEK

Kayyum tarafından yapılan açıklamada, kapanışlara rağmen farklı mağazalar bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 350 satış noktasının şimdilik hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Şirketin sahibi Modella Capital, özellikle Noel dönemindeki satışların beklentilerin altında kaldığını daha önce duyurmuştu. Bunun yanı sıra artan personel giderleri ve yükselen sigorta maliyetleri de şirketin finansal baskı altında kalmasına neden oldu.

MARKAYI İFLAS SÜRECİNE SÜRÜKLEYEN NE OLDU?

Uzmanlar, markanın gerilemesinde düşük fiyat politikasıyla öne çıkan çevrim içi platformlar olan Shein ve Temu gibi rakiplerin etkili olduğunu düşünüyor.

Genç tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının dijital platformlara kayması ve sosyal medya odaklı satın alma davranışlarının artması da geleneksel mağazacılık modelinin zayıflamasında önemli rol oynadı.