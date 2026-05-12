UBS Group, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminlerinde herhangi bir revizyona gitmediğini duyurdu. UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves, piyasalardaki temel destekleyici faktörlerin gücünü koruduğunu vurguladı.

Teves, İran’daki savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarının baskı altında kaldığını ancak enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması nedeniyle reel faizlerdeki düşüşün altını destekleyeceğini belirtti.

ALTINDA 5 BİN 600, GÜMÜŞTE 100 DOLAR BEKLENTİSİ

Bankanın paylaştığı analizde, değerli metaller için oldukça iddialı hedefler öne çıkıyor.

UBS, altının ons başına 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Son haftalarda fiyatlarda görülen yatay seyri bir fırsat olarak nitelendiren banka, yatırımcıların yeniden pozisyon almasıyla altının beklentilerin üzerinde bir performans sergileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"ÇEŞİTLENDİRME HALA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yatırımcı eğilimlerini analiz eden Joni Teves, piyasaya sermaye girişlerinin sürdüğünü ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Çeşitlendirme hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor.”

Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına yöneldiğine dikkat çeken Teves, ayrıca merkez bankalarının altın alımını durdurmasının ya da satışa geçmesinin “olası olmadığını” ifade etti.

GÜMÜŞTE ARZ- TALEP DENGESİ BOZULUYOR

Gümüş piyasasına dair beklentilerini de paylaşan UBS, beyaz metalin altındaki yükseliş trendini yakından takip edeceğini öngörüyor.

Temel piyasa dinamiklerinin gümüşü desteklediğini belirten banka analizine göre; bu yıl gümüşte talep arzı aşacak. Bu fiziksel açık, gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.