Küresel piyasalarda altın fiyatları hafta ortasına değer kaybıyla başladı. Ons altın, dünkü işlemlerde yaşadığı %1,82’lik düşüşün ardından 4.600 dolar sınırında dengelenmeye çalışıyor. 2 Nisan’dan bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü piyasada, düşüşün devam edip etmeyeceği merak konusu olurken Saxo Bank’tan teknik bir uyarı geldi.

Onstaki zayıf görünüm iç piyasadaki fiyatları da aşağı çekiyor. 29 Nisan 2026 sabahı itibarıyla gram altın 6.670 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki fiziki satışlarda gram altın 6.715 TL, çeyrek altın ise 10.980 TL’den işlem görüyor.

PETROL VE FED KISKACI

Fiyatlar üzerinde iki temel faktör baskı kuruyor. İlki, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve 110 dolara yaklaşan petrol fiyatlarının enflasyon endişesini artırması. İkincisi ise bu akşam açıklanacak olan FED faiz kararı. Piyasalar, Başkan Jerome Powell'ın son toplantısında sergileyeceği tutumun altın fiyatlarındaki baskıyı artırıp artırmayacağını takip ediyor.

YÜKSELİŞ TRENDİ İÇİN KRİTİK SINIR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki bu fiyatlamanın kısa vadeli riskler taşıdığını belirterek yükseliş trendinin bozulacağı o eşiği şu sözlerle duyurdu:

"Altında 4.250 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama önemli bir destek. Bu seviye korunduğu sürece, uzun vadeli yükseliş trendi da sağlam kalacaktır."

Hansen; enerji krizi, artan mali borç yükleri ve merkez bankalarının dolara bağımlılığı azaltma eğilimi gibi yapısal etkenlerin hala masada olduğunu ifade etti. Ancak analiste göre, altının uzun vadeli yükseliş seyrini sürdürebilmesi için 4.250 dolar seviyesindeki desteğin üzerinde kalması gerekiyor.