Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı öngörüsünü aşağı yönlü güncelledi. Banka, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara indirdiğini duyurdu.

TAHMİNLER NEDEN AŞAĞI ÇEKİLDİ?

Son altı haftada piyasalarda gözlemlenen satış dalgası, bu kararın arkasındaki en önemli gerekçe olarak öne çıktı. Altın fiyatları, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 8 oranında gerileyerek 4 bin 800 dolar seviyelerine kadar çekildi. Raporda, fiyatlardaki bu geri çekilmede şu üç temel faktörün etkili olduğu belirtildi:

-Merkez bankalarının altın alım hızındaki yavaşlama,

-Altına dayalı borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan güçlü nakit çıkışları,

-Teknik destek seviyelerinin kırılmasıyla hızlanan satış baskısı.

KÜRESEL ARZDA TCMB HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir ay içinde gerçekleştirdiği 52 tonluk altın satışı, küresel piyasalardaki arz hareketleri arasında dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedildi. Bu süreçte yatırımcıların "güvenli liman" yerine, yeni zirveler gören S&P 500 gibi riskli varlıklara yöneldiği gözlemlendi.

YÜKSELİŞ POTANSİYELİ HALA VAR MI?

Hedef fiyat aşağı çekilmiş olsa da Morgan Stanley, mevcut seviyelere göre altının hâlâ yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret etti.

Banka; jeopolitik riskler, küresel para birimlerindeki değer kaybı endişeleri ve merkez bankası talebinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Analistler, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için Fed’in faiz politikası ve ABD’den gelecek enflasyon verilerinin kritik rol oynamaya devam edeceğini vurguluyor.