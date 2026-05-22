Kafkas Dağları’nın eteklerinde bulunan barajdan bırakılan suyun, yaklaşık 15 kilometrelik tünel sistemiyle Abhazya sınırındaki enerji üretim tesisine ulaştırıldığı belirtiliyor. Bu sistem sayesinde yüksek basınç oluşturularak çok daha verimli elektrik üretimi sağlanıyor.

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Enguri Barajı’nın yapımına 1960’lı yıllarda başlandı ve tesis 1980’lerin sonunda tam kapasite çalışmaya başladı. Gürcistan’ın batısındaki Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesinde yer alan proje, bugün ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor.

DEV BARAJ SUYU 15 KİLOMETRE TAŞIYOR

Barajın en dikkat çekici özelliklerinden biri, enerji üretim tesisinin doğrudan baraj gövdesinin yanında bulunmaması. Uzmanlara göre suyun uzun tüneller boyunca taşınması, yüksek kot farkından maksimum enerji elde edilmesini sağlıyor.

Yaklaşık 1,3 kilometre genişliğe ulaşan rezervuarın milyonlarca metreküp su tuttuğu belirtilirken, tesisin toplam kurulu gücünün 1.300 megavatı geçtiği ifade ediliyor. Bu kapasite, Enguri Barajı’nı Kafkasya’nın en büyük hidroelektrik projelerinden biri haline getiriyor.

Öte yandan tesisin bulunduğu bölge siyasi açıdan da hassas kabul ediliyor. Enerji santralinin bazı bölümleri fiilen Abhazya kontrolündeki bölgede yer alırken, elektrik üretimi Gürcistan ile Abhazya arasında ortak şekilde kullanılıyor. Bu nedenle proje yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda stratejik bir enerji noktası olarak da görülüyor.

Son yıllarda Gürcistan hükümeti ve uluslararası kuruluşlar, barajın güvenliğini artırmak için çeşitli modernizasyon çalışmaları yürütüyor. Uzmanlar, dev yapının hâlâ dünyanın en sıra dışı hidroelektrik sistemlerinden biri olarak kabul edildiğini belirtiyor.