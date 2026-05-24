Proje, 'Akabe-Amman Su Arıtma ve Taşıma Projesi' olarak biliniyor. Sistemin merkezinde Akabe’de inşa edilecek ters ozmoz tesisi yer alacak. Denizden alınan su burada tuzdan arındırılacak ve içilebilir hale getirilecek.

En dikkat çeken bölüm ise boru hattı olacak. Yaklaşık 438 kilometrelik yer altı hattı, arıtılan suyu Ürdün’ün güneyinden kuzeydeki yerleşimlere taşıyacak. Hattın büyük bölümü çöl ve yüksek rakımlı bölgelerden geçeceği için projede dev pompa istasyonları da kullanılacak.

Ürdün yönetimi, dev projenin ilk aşamasını 2028 yılında tamamlamayı hedefliyor. Kızıldeniz’den arıtılan ilk suyun aynı dönemde Amman’a ulaşması planlanıyor.

YILDA 300 MİLYON METREKÜP SU ÜRETECEK

Planlanan sisteme göre tesis yılda 300 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Bunun 250 milyon metreküpünün Amman’a ve çevresindeki bölgelere, 50 milyon metreküpünün ise Akabe’ye verilmesi hedefleniyor.

Ürdün, dünyanın en ciddi su sıkıntısı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Yer altı sularının azalması, kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle ülke uzun süredir yeni kaynak arıyor. Bu nedenle Akabe’den Amman’a uzanacak hat, yalnızca bir altyapı projesi değil, ülkenin su güvenliği için stratejik bir adım olarak görülüyor.

Projede ayrıca enerji tüketimini azaltmak için güneş enerjisi santrali de planlanıyor. Yaklaşık 281 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesiyle tesisin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanması amaçlanıyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Projenin maliyetinin milyarlarca doları bulması bekleniyor. Finansmanda uluslararası kalkınma bankaları, iklim fonları ve özel sektör ortakları yer alıyor. Fransız SUEZ ve Meridiam liderliğindeki konsorsiyumun projede öne çıktığı belirtiliyor.

Sistem tamamlandığında Kızıldeniz’den alınan su, arıtıldıktan sonra çölü aşarak başkent Amman’a ulaşacak. Ürdün yönetimi, bu projeyle şehirlerin içme suyu ihtiyacını güvence altına almayı ve kuraklık baskısını azaltmayı hedefliyor.