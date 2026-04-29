Proje, ilk olarak 2021 yılında bölgede yaşanan güvenlik sorunları ve silahlı saldırılar nedeniyle durdurulmuştu. Ancak son dönemde güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte çalışmalar tekrar hız kazandı.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olan bu proje, Afrika’daki en büyük enerji yatırımlarından biri olarak gösteriliyor. Tam kapasiteye ulaştığında yılda 13 milyon tonun üzerinde LNG üretimi hedefleniyor.

Yetkililere göre proje yalnızca enerji üretimiyle sınırlı değil. İnşaat sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlanması, yerel şirketlere milyarlarca dolarlık iş verilmesi ve ülke ekonomisine uzun vadede büyük katkı sunması bekleniyor.

Ayrıca bu yatırımla birlikte Mozambik’in önümüzdeki yıllarda dünyanın önemli doğalgaz ihracatçılarından biri haline gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, elde edilecek gelirlerin milyarlarca doları bulabileceğini ve ülke ekonomisinde köklü bir dönüşüm yaratabileceğini belirtiyor.

Projenin tam anlamıyla devreye girmesi için çalışmalar sürerken, ilk gaz üretiminin 2029 yılında başlaması planlanıyor.

Yıllarca durdurulan bu mega yatırımın yeniden başlaması, hem enerji piyasaları hem de Mozambik’in ekonomik geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.