Dünyaca ünlü çikolata devi Ghirardelli, mutfaklardaki toz içecek karışımlarında Salmonella riski tespit edildiğini açıklayarak geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı. Özellikle internet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri yakından ilgilendiren bu gelişme, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

BULAŞMA RİSKİ TAŞIYOR

ABD merkezli çikolata devi Ghirardelli Chocolate Company, 27 Nisan’da yaptığı resmi açıklamayla bazı toz içecek karışımlarında Salmonella bulaşı riski olduğunu duyurdu. Yapılan incelemeler, tehlikenin kaynağının şirketin üretimde kullandığı bir hammadde olduğunu ortaya koydu.

SUÇLU SÜT TOZU ÇIKTI

Ghirardelli’nin üretim tesislerinde yapılan detaylı analizler, kontaminasyonun kaynağını işaret etti: California Dairies, Inc. tarafından tedarik edilen süt tozları. Tedarikçi firmanın, risk tespit edilmeden önce bu ürünleri piyasaya sürdüğü ve daha sonra kendi ürünlerini de geri çağırdığı belirtildi. Maalesef Ghirardelli, riskli süt tozlarını üretim sürecine dahil etmişti.

RİSK ALTINDAKİ ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Geri çağırma kararı, özellikle içecek sektöründe popüler bir işlem hacmine sahip olan bazı ürünleri kapsıyor. Firmanın ürettiği ve satışa sunduğu sıcak çikolata karışımları ve Frappe tozlarında salmonella bulaşı riski tespit edildi.

Ürünlerin büyük bir kısmı gıda hizmeti veren restoran ve kafelere (kurumsal kullanım) sunulmuş olsa da, şirket kritik bir uyarıda bulundu: E-ticaret kanalları (online satış) üzerinden bu partiler bireysel tüketicilerin mutfaklarına kadar girmiş olabilir.

İLAÇ DAİRESİ ARAYA GİRDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 28 Nisan’da geri çağırma bildirimini resmi olarak onaylayarak kamuoyuyla paylaştı. Uzmanlar, Salmonella enfeksiyonunun hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor. Belirtiler ateş, şiddetli ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şeklinde kendini gösteriyor. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde enfeksiyon çok daha ağır seyrederek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.