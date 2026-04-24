Nubya ve Somali tektonik plakalarını birbirinden ayıran bu devasa yer altı yapısı, bilim dünyası tarafından plakaların hareket yönünü belirleyen bir "demiryolu hattı" olarak nitelendiriliyor. Milyonlarca yıldır nehir tortullarının altında gizli kalan fay hattı, uydu verileri ve sismik tarama yöntemleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan teknik analizler, bölgedeki yerkabuğunun aşırı derecede inceldiğini ve bu hattın süper kıta Gondwana’nın parçalanmasından kalan bir "fosil yara izi" olduğunu kanıtladı.

YERKABUĞU FERMUAR GİBİ AÇILIYOR

Araştırmacılar, keşfedilen bu sınırın plakaların dönüş hareketlerini ve ayrılma hızlarını kontrol ettiğini saptadı. Madagaskar’ın 100 milyon yıl önce Afrika anakarasından ayrıldığı noktada bulunan bu yapı, yerkabuğunun en zayıf halkalarından biri olarak tescillendi. Dr. Jordan Fethean önderliğindeki ekip, bu hattın tektonik hareketleri yönlendirerek kıtasal kopuşu hızlandırabileceğini bildirdi.

YENİ BİR OKYANUS OLUŞACAK

Tektonik hareketlerin devam etmesiyle birlikte Afrika kıtasının nihai olarak ikiye bölünmesi ve oluşan boşluğun suyla dolarak yeni bir okyanus meydana getirmesi öngörülüyor. Jeolojik projeksiyonlar, levha hareketlerinin milyonlarca yıl sonra tüm kıtaları tekrar tek bir süper kıtada birleştireceğini ve Antarktika’nın Kuzey Kutbu’na kadar sürükleneceğini gösteriyor.

100 MİLYON YILLIK FOSİL HAT AKTİF HALE GELEBİLİR

Sismik "ultrason" yöntemleriyle incelenen bölge, yerkabuğundaki keskin incelme nedeniyle yüksek riskli alan olarak tanımlandı. Milyonlarca yıldır nehir çökeltileri altında pasif halde bekleyen bu fosil hattın, tektonik stresin artmasıyla tekrar aktif hale gelebileceği saptandı. Bu durum, Afrika kıtasının morfolojik yapısının kalıcı olarak değişeceği bir sürecin başlangıcı olarak kabul ediliyor.