Projede kullanılan büyük kumaş tüpler deniz tabanına sabitleniyor ve içleri kumla dolduruluyor. Su yüzeyinin altında kaldıkları için kıyı manzarasını bozmayan bu yapıların, dalgaların etkisini kırarak sahildeki kumun denize taşınmasını önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor. Sistem özellikle son yıllarda kasırgaların zarar verdiği plajların yeniden canlandırılması amacıyla kullanılıyor.

GÖRÜNMÜYOR AMA DALGALARI ZAYIFLATIYOR

Mühendisler, bu tüplerin gelen dalgaların enerjisinin bir kısmını emerek kıyıya ulaşan etkisini azalttığını belirtiyor. Böylece kumun açık denize sürüklenmesi yavaşlıyor ve doğal süreç içerisinde plajın yeniden genişlemesi destekleniyor.

Geleneksel beton dalgakıranların aksine geotekstil tüpler suyun altında kaldığı için hem doğal görünümü koruyor hem de turizm faaliyetlerini büyük ölçüde etkilemiyor. Gerektiğinde bakım yapılabilmesi ve farklı bölgelere uygulanabilmesi de sistemin önemli avantajları arasında gösteriliyor.

KASIRGALAR SONRASI SAHİLLERİ KORUMAYI HEDEFLİYOR

Yucatán kıyıları son yıllarda etkili olan tropikal fırtınalar ve kasırgalar nedeniyle ciddi kum kayıpları yaşadı. Bu durum hem turizm sektörünü hem de kıyı ekosistemlerini olumsuz etkiledi. Uygulamaya alınan görünmez bariyer sistemiyle kıyıların daha dayanıklı hale getirilmesi ve gelecekte yaşanabilecek erozyonun azaltılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre geotekstil tüpler tek başına kalıcı bir çözüm olmasa da, plaj besleme çalışmaları ve kıyı yönetimi projeleriyle birlikte kullanıldığında sahillerin korunmasına önemli katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle benzer uygulamaların gelecekte farklı kıyı bölgelerinde de yaygınlaşması bekleniyor.