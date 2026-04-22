Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’a mağlup oldu ve Türkiye Kupası’ndan elendi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları maç sonunda hakemleri eleştirdi. Torunoğulları, VAR'ın aynı hızda kendileri için devreye girmediğini, hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu söylerken şunları söyledi:

Oyunun büyük bir bölümünde iyi oynamalarına rağmen birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ve maçı penaltıyla kaybettiklerini anlatan Torunoğulları, "Konyaspor'u tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Hızlı bir şekilde bir çalışma olur muydu? Lig boyunca bunun gibi birçok pozisyonda puan kaybettik. Yakın zamanda Antalyaspor, Kasımpaşa, Rize maçında. VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz." dedi.

‘GALATASARAY’DAN HABER BEKLİYORUZ’

Pazar akşamı Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin açıklamalarda bulunan Torunoğulları, şunları kaydetti: "Derbiyle ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen ve gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübünde istemesi lazım. Biz başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz."