Yangtze Nehri’nin yaklaşık 89 metre altından geçen tünel, Çin’in kuzey-güney hızlı tren ağını güçlendirecek en kritik projelerden biri olarak görülüyor. Projenin tam kapasiteyle hizmete girişinin 2027 civarında olması bekleniyor. Açıldığında hızlı trenlerin nehir altından saatte 350 kilometre hızla kesintisiz geçiş yapabileceği belirtiliyor.

Çinli mühendisler, tünelin yalnızca uzunluğu nedeniyle değil, bulunduğu bölgenin karmaşık jeolojik yapısı nedeniyle de büyük mühendislik zorluğu taşıdığını ifade ediyor. Nehir tabanındaki yüksek su basıncı, yumuşak zemin katmanları ve sızıntı riskine karşı özel güçlendirme sistemleri kullanıldığı açıklandı.

DEV MAKİNE 23 AY BOYUNCA KAZI YAPTI

Projede kullanılan 'Linghang' isimli tünel açma makinesinin yaklaşık 15 metre çapında olduğu belirtiliyor. Dev sistemin, nehir altındaki yüksek basınca dayanabilecek şekilde özel olarak geliştirildiği ifade edildi. Çin basınına göre makine, kazı sırasında gerçek zamanlı sensörlerle sürekli takip edildi ve olası zemin hareketlerine karşı otomatik dengeleme sistemleri kullanıldı.

Tünelin, Şanghay merkezli yeni nesil hızlı tren koridorunun önemli parçalarından biri olması planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım süresinin ciddi ölçüde azalacağı belirtiliyor.

ÇİN HIZLI TREN AĞINI BÜYÜTÜYOR

Çin son yıllarda dünyanın en büyük yüksek hızlı tren ağını kurmak için milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı yapıyor. Ülkedeki hızlı tren hatlarının toplam uzunluğunun 45 bin kilometreyi geçtiği belirtilirken, yeni projelerle bu ağın daha da büyütülmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, Yangtze Nehri altındaki bu tünelin yalnızca ulaşım açısından değil, mühendislik kapasitesi bakımından da Çin’in en dikkat çekici projelerinden biri olduğunu değerlendiriyor. Özellikle su altındaki yüksek hızlı tren projelerinde kullanılan teknolojilerin gelecekte farklı ülkelerde de örnek alınabileceği ifade ediliyor.