Oreo ve Milka gibi dünyaca ünlü markaların sahibi Mondelez International, düşük faiz avantajından yararlanmak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla ilk kez İsviçre frangı cinsinden tahvil ihracı gerçekleştiriyor.

ÜÇ FARKLI VADEDE TAHVİL İHRACI

Atıştırmalık sektörünün küresel liderlerinden Mondelez International, İsviçre frangı tahvil piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Şirket; 2029, 2032 ve 2036 vadeli olmak üzere üç bölümden oluşan bir tahvil satışı planlıyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dev şirket bu ihraçtan elde edilecek fonu mevcut borçların geri ödenmesi ve genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanacak.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN YENİ ROTASI İSVİÇRE OLDU

Mondelez’in bu hamlesi, uluslararası devlerin İsviçre frangına olan ilgisinin arttığı bir döneme denk geliyor. Yılın başlarında Google'ın çatı şirketi Alphabet, 3,055 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 3,8 milyar dolar) tutarında rekor bir ihraç gerçekleştirmişti. Bankacılık çevreleri, İsviçre’deki düşük faiz oranlarından ve fon çeşitliliği imkanından yararlanmak isteyen şirketlerin bu yıl toplamda 25 milyar frangı aşan bir hacme ulaşabileceğini öngörüyor.

DEV BANKALAR KONSORSİYUMDA

Bugün fiyatlanması beklenen dev ihracın yönetimini Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA, Commerzbank ve Goldman Sachs International’dan oluşan banka grubu üstleniyor.

AVRUPA PİYASALARINDA JEOPOLİTİK FREN

İsviçre piyasasında bu hareketlilik yaşanırken, geniş ölçekli Avrupa birincil piyasalarında ise daha temkinli bir seyir hakim. Ortadoğu’daki savaşın yarattığı belirsizlikler nedeniyle borçlanma faaliyetleri yavaşlarken, toplam satış hacmi Ocak ayından bu yana ilk kez geçen yılın aynı döneminin gerisine düştü. Buna rağmen, sınırlı sayıda şirket Çarşamba günü euro cinsinden borçlanma araçları ile piyasadaki yerini almaya devam etti.